父親節將至，新北市長今上午接受POP Radio「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，黃在節目中以平板電腦秀出侯父親侯溪濱鍾愛的腳踏車照片，侯談及父親忍不住紅了眼眶，感嘆今年的父親節，爸爸已不在了，要大家勇於向父親表達愛意。

侯友宜感性地說，爸爸靠著這輛鐵馬載豬養活全家，小時候他也常幫爸爸把豬綁在腳踏車上，好載去屠宰場與市場，接受日本教育的父親，不多話，從來不會用行動對小孩表達關心，只會用行動告訴小孩要靠自己認真打拚工作，爸爸一絲不苟的做事態度，對他影響很大。

侯友宜表示，以前很怕爸爸都不太敢跟爸爸說話，直到40、50歲後才比較能體驗爸爸的心情，才會主動跟爸爸說話，去年爸爸走了他很傷心，他也把類似這台腳踏車的水彩畫，掛在自己的辦公室，永遠印在他心中 。

侯友宜紅著鼻頭說，今年父親節爸爸走了、母親也不在了，讓他覺得家裡很空，憶起小時候都不會跟爸爸說「我愛你」，等到長大要講才發現有點慢了，你想要表達時，爸爸也不習慣這樣的表達方式，這些都是對爸爸感到非常抱歉。

侯友宜鼓勵晚輩，勇敢對爸爸說愛與謝謝，一個家庭只有感恩與幸福，才是成長最大的力量，爸爸跟他說，「把事情做好最重要」，他的人生哲學就是爸媽教的，他永遠會秉持這樣的態度，「好好做事」。