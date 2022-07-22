Mio品牌20歲了！20年來，Mio經過蛻變與成長，現在已是行車記錄器的第一品牌，也是車用電子的領導品牌。一路陪伴Mio品牌誕生、茁壯的神達數位總經理張樂群表示：「Mio 20年來深耕車用領域，憑藉著不斷自我挑戰的DNA與消費者需求導向的品牌理念，奠立了行車記錄器第一品牌的里程碑；接下來，因應時代潮流與數位轉型，將朝軟體與解決方案、創造更佳附加價值與服務，追求永續並打造公司、消費者（社會）與員工的三贏局面。」

聊起品牌的誕生、成長與經營，張樂群提到，品牌跟產品創新、市場需求與經營策略等息息相關，最初Mio品牌的誕生來自義大利文，意思是「我的」來呼應當時產品線PDA個人隨身裝置的特性，之後憑著持續創新將導航融入機體中，甚至觀察到消費者需求，又大膽地將導航功能獨立出來做成導航機，在不被業界看好下卻產品大賣，Mio品牌也一炮而紅。不過，隨著Google手機導航的普及，導航機漸趨衰落，Mio在公司策略上選擇不往經濟規模走，而是往利基市場的價值走，轉切入行車記錄器市場，隨著強調安全的車載產品成為潮流， Mio不僅成為行車記錄器第一 品牌，至今更成功暢銷12年。

張樂群指出，Mio行車記錄器的成功，不單是行 車安全的大勢所趨，Mio擁有的眾多優勢也是重要關鍵，例如：擁有堅強創新實力與不斷自我挑戰的DNA；設計研發製造到行銷一條龍；注重消費者需求，並擁有全球佈局觸角與各地的市調資訊回饋；以及累積雄厚的通路與品牌能量等等，這些都是業界其它廠商難以匹敵的，並造就設計、 品質、功能、服務等等更受消費者青睞。

他以最新款HDR數位防眩電子後視鏡-MiVue R850D做舉例，從日本市場觸角中發現電子後視鏡相當擁有市場潛力，且透過對消費者的需求調查，駕駛人有電子後視鏡功能整合與升級的需求，因此MiVue R850D不僅開發三合一線材、也對鏡面防眩加以優化，還有後視鏡的行車記錄器整 合測速照相警示、5G WiFi高速下載、類智慧手機操作等眾多功能，就是要讓消費者需要的功能與升級一次到位，同時以免費安裝服務省去消費者安裝困擾，相信這些都能受到消費者青睞，讓電 子後視鏡成為新一代明星產品。

過去Mio品牌經歷了產品興衰轉換、經濟規模與價值選擇等等挑戰，但是接下來還有更多挑戰在等著。張樂群表示，既然Mio位居領導者的地位， 就要擔起教育市場以及回饋社會的責任，接下來除了面對疫情，要堅守對消費者的承諾並兼顧公司營運，面對時代潮流與數位轉型，不僅要推陳出新還要朝更多軟體與服務方向走，創造更好的附加價值。面對挑戰，公司擁有OPEN的企業文化與自我挑戰的DNA，相信透過「精心為你」的品 牌精神與「前進・永不止息」的理念，可以讓Mio追求永續並再創高峰，也能創造公司、消費者（社 會）與員工的三贏局面。

Mio 20週年最新力作 數位防眩電子後視鏡

集質感美學、品味、安全及便利性於一身 全面升級一次到位

MiVue R850D 採用業界最大 11.88”IPS窄邊框鏡面設計，且針對鏡面防眩設計了四重優化。（圖／MIO提供）

電子後視鏡漸成車用市場新寵兒，消費者對此產品有更多更高的期盼。行車記錄器第一品牌Mio，於品牌20週年之際，秉持「精心為你」的品牌精神與「前進・永不止息」的理念，用心研發推出最新款HDR數位防眩電子後視鏡-MiVue R850D，以多項創新設計與功能，滿足消費者需求與解決痛點，不僅充分展現品牌理念，更要讓消費者全面升級一次到位，感受前所未有的使用經驗。

隨著科技不斷進步，車內的3C產品及線材佔滿整個前擋玻璃，不僅美觀度不佳更可能干擾駕駛視線。Mio傾聽消費者的需求，MiVue R850D開發主機三合一線材，接頭整合電源線、後鏡頭傳輸線以及外掛GPS接收器，一線入魂，美感大躍進。

MiVue R850D 開發主機三合一線材，接頭整合電源線、後鏡頭傳輸線以及外掛 GPS 接收器，一線入魂，美感大躍進。（圖／MIO提供）

電子後視鏡常讓使用者有反光眩目的困擾，承襲Mio品牌對於安全性與錄影品質一貫堅持，MiVue R850D採用業界最大11.88”IPS窄邊框鏡面設計，且針對鏡面防眩設計了四重優化：業界最高亮度1000尼特IPS螢幕、高穿透鏡面以及螢幕自動平順調光功能，能如智慧手機般依外在環境光源自動調整螢幕明暗度，提高各種環境下的可視性，並降低鏡面反射影響；後鏡頭HDR數位防眩，夜晚面對後方強光能有效調整不過曝，提高夜晚行車安全；自動數位鏡面模式，面對極度強光環境會自動關閉螢幕切換為數位鏡面。

錄影畫質上，MiVue R850D前後雙鏡頭強調錄影畫質HDR不降速，影像解析度最高可達前2K／HDR與後1080P／HDR同步錄影，搭配Sony星光級STARVIS感光元件，不論日夜明暗與細節都能清晰記錄，開車更放心。

另外，更搭配四大突破，讓後視鏡的行車記錄器使用更便利。其一搭載業界引以為傲的安全預警六合一測速照相提醒功能，整合強大的動態區間測速照相、專利動態預警以及科技執法預警等類型；其二主機內建最新5G WiFi功能，能隨時透過MiVue Pro App高速下載更新測速資料點，不需拔記憶卡或GPS就能更新；其三錄影檔案採用最新SuperMP4影音格式，兼具TS以秒寫入無壞檔特性；其四打打造全新類智慧型手機直覺式操作介面，功能選單僅需透過左右滑動點選，讓電子後視鏡操作更輕鬆簡單好上手。

而為免除消費者的安裝麻煩，MiVue R850D電子後視鏡在全台各大通路上架後，指定通路購買再送免費安裝；整機三年保固（主機含後鏡頭），購機送32G記憶卡與日本原裝進口撥水劑（10／31日前送完為止）。