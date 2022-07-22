氣質女星張鈞甯日前傳出和小她8歲的偶像劇男神許光漢私約吃飯，進而傳出兩人在談姊弟戀，對此，許光漢昨(21日)在台灣出席活動，被問到此題澄清兩人只是一起吃飯的「飯友」，是否可能有進一步發展？許光漢坦言：「不敢想」。

張鈞甯早年傳出和趙又廷曖昧，但女方打死不認，後來又與導演林哲樂傳緋聞，唯一承認的戀情是2014年看中醫時認識科技業CEO男友黃凱偉，兩人還一同去見習婚禮，然而交往2年後宣告分手，2019年張鈞甯被拍到坐邱澤的車出遊，男方承認有好感、打算追求，卻被張鈞甯一句「謝謝抬愛」碰了軟釘子，隨著邱澤與許瑋甯閃婚，這段緋聞也不了了之。

張鈞甯與許光漢被拍私下一起吃飯。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

近日張鈞甯的工作重心多半放在大陸，上月大陸媒體拍到她和許光漢拍攝新片，工作後一起在海南島用餐，男方搭上女方肩膀，推著對方往前走，看來有些粉紅泡泡，媒體更起底，許光漢過去談理想女友有幾項條件，必須有氣質、天真、可愛，更坦言張鈞甯是心中理想女友典範。

對此，許光漢昨回台出席活動，被問到是否和張鈞甯談姊弟戀？他稱兩人只是好朋友，「不敢想，也不會想這些事情」，至於是否會喜歡年紀比他大的女性？許光漢說感覺對了就好，年齡不是重點，只是現在一心忙工作，真的暫時沒時間考慮交女友，還自嘲：「我就是無趣的人」。