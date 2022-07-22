暑期旅遊熱潮持續延燒，加上交通部為了活絡國旅市場，近日祭出悠遊國旅補助，為下半年國內觀光產業打上一劑強心針，共享汽機車服務品牌iRent（和雲行動服務）、和運租車繼6月底推出「遊樂FUN暑假」主題樂園合作專案後，宣布推出第二波「遊樂FUN暑假」活動，即日起至8月底前提供三種用車優惠方案：

一、iRent會員只要承租iRent汽車至指定觀光工廠／景點，熄火停留30分鐘以上並完成拍照上傳等動作，即可獲得30分鐘免費汽車時數回饋 （單筆租車合約限贈送乙次）。

二、至全台和運門市租車，可以指定觀光工廠／景點門票或購票憑證可享百元租金折抵，搭配租二送一暑期專案最低日租金1,567元起。

三、和運包車接送服務相當適合想要單純放鬆身心、享受旅途風光或是無駕車規劃的朋友，提供包車一日（8小時）5,000元起的優惠價。

和雲行動服務表示，「遊樂FUN暑假」活動合作全台各大知名景點與觀光工廠，包含奧萬大國家森林公園、薰衣草森林、Cona's妮娜巧克力夢想城堡、蜡藝蜡筆城堡、雄獅文具想像力製造所、卡滋爆米花觀光工廠樂園、手信霧隱城、寶熊漁樂碼頭、卷木森活館與袋寶觀光工廠等，也分別提供iRent會員、和運租車客戶以及和運包車服務客戶專屬的門票優惠、餐飲折扣或贈品好禮。