和潤企業（6592）首度參加亞洲企業商會所舉辦「亞洲企業社會責任獎」，於亞洲地區各國參賽專案中脫穎而出，以「以核心專業 推動農村創生」為主題，獲得「綠色領導獎」。

國際知名非政府組織－亞洲企業商會舉辦的「亞洲企業社會責任獎」，堪稱亞洲評價最高的CSR大獎，迄今已舉辦12屆，參與國家逾15國，設立目的為表彰社會責任領域表現突出的企業，也提供一國際性交流平台，激發各國CSR領域的創新。

和潤董事長劉源森表示，本次獲獎專案是以本身分期租賃專業、資源，為農村創生，透過為農友量身訂作平價用得起的綠色分期租賃方案，邀請農友一起加入循環農業、循環經濟，讓農友在經濟可負擔情況下，輕易跨入智慧化友善耕養的門檻，不因高科技產品的昂貴價格而卻步。此外，和潤也作為團體契作認購通路之一，確保農友收益。

劉源森指出，在國際ESG發展趨勢下，和潤積極回應永續發展議題，在成立的第三個十年將ESG進階到3.0全新階段，ESG 3.0分三大面向展開：

在「組織改造」方面，董事會設置風險管理委員會、ESG永續經營委員會兩大功能性委員會，將原有組織提升至董事會層級，強化公司治理與風控管理，加速企業永續發展。

在「策略創新」方面，業務發展策略從分期租賃本業跨足綠能實業投資，進一步打造綠能價值鏈，為這塊土地淨零碳排作努力；董事會特別通過ESG預算「一年1％稅後淨利」提撥政策，係往年三倍多，作為永續政策之發展趨力。

在「人才與數位化」方面，和潤加速投資於人才養成、IT效能，為產業培育最適人才、提供客戶最佳數位服務、企業轉型無紙化管理。

劉源森認為，得獎是對和潤ESG 3.0肯定的開始，和潤視此肯定為永續責任的賦予，將更加努力於發展多角化永續業務，以「Plan-Do-Check-Action」、「沒有最好 只有更好」的自我進化概念，來持續為利害關係人創造更多價值。