今（22）日是關聖帝君的聖誕，關公不僅能文能武，在商業方面也助生財，風水命理老師谷帥臻對此分享「奇門遁甲造命開運術」，民眾可把握關聖帝君聖誕日幫自己開運，除了準備清香、蠟燭、壽桃、果品等供品外，求財時辰則是下午3至7點，不只可以求事業及考運，還能化煞趨吉避凶、穩固感情。

風水命理老師谷帥臻在《旺好運》指出，關聖帝君受道教、佛門兩教奉拜，在華人信仰中地位顯赫，更與魔天尊「真武帝君」、與驅魔真君「鍾馗帝君」並列降妖伏魔三大神祇，因此又被尊稱為「武王」或「武聖」，有關武職的行業皆奉關公為行業之神，例如軍人、警察和武師等。

另外，關聖帝君不僅能武也能文，常被認為是掌管文學的神靈「朱衣神」轉世，因此被尊稱為五文昌之一，與孔子合稱「文武二聖」，同時也是商業方面的守護神，不少公司或店家會供奉關公，將祂視為「武財神」祈求營運順利，除此之外，關聖帝君還是行車之神，民眾交車後，通常會至關帝廟祈求「開車平安符」保平安。

谷帥臻老師還補充，民眾可以趁「關聖帝君」聖誕日開運，首先須準備清香、蠟燭、壽桃、果品、酒、水、五色金等供品，還有佈施收據一份，選擇捐贈貧苦家庭、認養、急難救助等可認定受贈者為佳，再來製做「元辰紙」，將自己名字、出生時間、居住地址及祈求願望，寫在一張紅紙上補運，當天早上到關聖帝君廟祝壽拜拜，並將元辰紙過香爐。

此外，也可運用「奇門遁甲」大吉格，在家幫自己造命開運，有2個時辰可祈福，趁以下時辰在家的吉利方設案桌拜拜，焚一爐好香，例如檀香、沉香或環香，再點一盞蠟燭燈照亮「元辰紙」，靜心打坐或念誦經典，可消災解厄，催旺轉運。

1、下午3-5點（申時），在家朝「西方」吉利方，兌宮「青龍返首」大吉格，設案桌拜拜，祈求補運、催財、求事業、求考運。

2、下午5-7點（酉時），在家朝「東北方」吉利方艮宮「玉女守門」大吉格，設案桌拜拜，可化煞趨吉避凶、和仇解怨、歡喜和合，還能穩固感情化解爛桃花。