陸軍第8軍團裝甲564旅訓練役士兵全若堯，21日進行戰車整備作業時被砲管撞擊重傷，不治身亡，全男的堂姊於臉書難過表示：「親愛的弟弟，姐姐真的好難過，一直無法接受這個事實，好好去當兵怎麼會發生這樣痛心的事」，希望能釐清真相，要求軍方給家屬一個合理交代。

全男的堂姊於臉書悲痛發文：「親愛的弟弟，姐姐真的好難過，一直無法接受這個事實」，要求軍方給家屬一個交代。（圖／翻攝自臉書）

據了解，被友人稱為「小周渝民」的全姓士兵昨（21日）在屏東執行勇虎戰車保養作業時，不慎遭砲管重擊，於昨晚9時許宣告不治，父母在家中悲痛欲絕；當地族人說，全男剛從大學畢業，13天（8/3）就要退伍，原本計畫要考公職，改善家中經濟、孝順父母，沒想到卻發生憾事。

全男的堂姊在臉書悲痛發文：「親愛的弟弟，姐姐真的好難過，一直無法接受這個事實，好好去當兵怎麼會發生這樣痛心的事，我一直在祈禱我相信你在努力，一直不敢看新聞，但還是想知道原因，姐姐哭了，在天上跟阿嬤阿公在一起，你永遠在姐姐心裡你是一個乖孩子，我真的希望能釐清真相給我們一個合理交代」。

文章曝光後，親友們紛紛留言：「學弟一路好走，在上面要當個開朗快樂的天使」、「希望他一路好走，這時期也希望有人多陪伴他的家人，大家要保重身體」、「一樣在裝甲單位服義務役，雖然不是在同個地點而且今天就要退伍，只能說父母辛苦了，全姓弟兄也辛苦了，希望國家能夠還給你們一個公道節哀」。