日系豪華車品牌Infiniti總代理裕隆日產汽車（2227）宣布，推出「QX50 Shadow Edition」特仕車款，以2023年式QX50旗艦款為基礎，搭配價值6萬元魅影特仕套件，包含魅影黑水箱護罩、魅影黑後視鏡蓋、魅影黑頂篷、20吋魅影黑曜鋁圈及魅影黑後尾門鍍鉻飾條，限定晨曦白、銀雪灰、檀木黑三款車色，全台限量60輛，建議售價239萬元，7月29日前入主享六大系統三年安心延長保固專案、五年防疫好禮及150萬元分期零利率專案。

裕日車表示，QX50搭載VC-Turbo可變壓縮比引擎」，讓駕駛能同時掌握性能與效能兼具的完美平衡表現。此外，配備AWD智慧型四輪驅動，能精確感測路面變化，智能調整動力分配，確保穩定操控與絕佳循跡性。當行經乾燥路面，以前輪驅動提升燃油效率；在濕滑路面，智慧系統依實際路況將最多50％動力分配至後輪，整合限滑差速器，動力即時被分配於左右輪，以強化制動力並防止車輛打滑。

內裝上，QX50 Shadow Edition除標配BOSE Performance 16具揚聲器、電動調整／加熱方向盤、電動啟閉全景玻璃天窗外，更配備雙前座通風座椅，搭配後座前後可滑移15公分座椅及十段可調傾斜角度椅背，提供乘坐者舒適與寬敞的乘坐空間，行李箱空間最大更可擴展至1,699公升。