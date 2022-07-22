羅姓男子前年透過約砲軟體，認識年僅13歲的國中少女小美後雙方約定性交易，事後遭小美母親提告，但小美在法院說詞反覆，無法正確說明當時是否有告知羅男年紀，加上自己承認有人都說她看起來超齡，甚至被羅男問到年紀時還要求「不要問」，羅男因此認為小美已成年，且交友軟體登入會員時，有要求必須年滿18歲才能登入的警語，一、二審法官認定羅男並無法判斷小美實際年齡，因此判決羅男無罪。

根據判決書，羅男於民國109年4月間，透過網路交友軟體結識當時才13歲的國中少女小美，並透過聯繫約小美外出援交，雙方共同前往某汽車旅館後發生性行為，但小美事後告訴媽媽，母親聞言後大怒立刻報警提告。

羅男雖然承認雙方有發生性關係，但辯稱他與小美是在交友軟體上認識，自己真的不知道小美的年齡，他認為小美已經年滿18歲，她的穿著很像大學生。而且強調該軟體有未滿18歲禁止進入之標語，在聊天室內參與之網友都有標明是滿18歲之人。

但是小美在警方製作筆錄時，表明自己是在性交易結束後，才在車上坦白告訴羅男只有13歲，但事後她又改口，她與羅男通電話，以及兩人到汽車旅館途中，曾告訴羅男自己只有13歲，後來又一度改口說自己是14歲。

但是地院審理時，小美又坦承自己跟羅男說15歲，一審法官認為小說詞不一，難以採信等理由，判決羅男無罪。但檢察官不服上訴。

但小美也承認，常有朋友認為她「比較成熟、超齡」、「說我像18歲」，因此法官認為，可知小美自己及其友人均認為她有超齡之外表，經常使人感覺其已年滿18歲，況且小美案發當日前往與羅男碰面時穿著便服，而非穿著學校制服，如果非事先知道小美之年齡，由她之身型、輪廓，搭配現今社會之穿著、打扮風氣，實難以認定羅男見到小美時，已可辨識她係未滿18歲、甚至未滿16歲之人，因此判決羅男無罪。