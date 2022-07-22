De Beers日前在巴黎發表「The Alchemist of Light」高級珠寶作品，透過鑽石折射歐的閃耀光芒，呼應大自然光彩奪目的璀璨美景，猶如珠寶魔法師恣情揮灑光之魔法，全系列總共有七套、總計45件獨一無二的珠寶作品，讓人連聲讚歎。

De Beers發表The Alchemist of Light 高級珠寶，以 Light Rays為主題的墜項鍊套組。（De Beers提供）

「The Alchemist of Light」系列高級珠寶於年初搶先發表兩套珠寶，廣受好評，今年七月De Beers接續發表五套珠寶作品，包括Dusk Reflection、Ascending Shadows、Midnight Aura、Optical Wonder和Frozen Capture等，以極致創新的方式探索和詮釋光線，首度運用了高科技嶄新材質，包括彩色鈦金屬與鋁金屬，並且採用了非洲的綠玉髓、巴西的白水晶等，以新穎多變的設計勾勒鑽石之美。

De Beers發表The Alchemist of Light 高級珠寶，以 Atomique為主題的領片項鍊與耳釘。（De Beers提供）

De Beers執行長Celine Assimon指出，該系列作品中有許多元素都突破了既有的創作侷限，「The Alchemist of Light高級珠寶系列是展現我們的鑽石專業知識和珠寶工藝的巔峰之作。此系列融匯頂級白鑽和彩鑽，更包含一些由Natural Works of Art系列中特別挑選的非凡美鑽。我們的設計工作室與專業珠寶工匠緊密合作，創造出這些真正可以被佩戴於身的藝術品。」

例如Dusk Reflection套組不僅具備可拆卸式的元素，瑰麗的Choker項鍊還能轉換為兩件手環，堪稱糅合非凡藝術美學和精湛珠寶工藝的精湛傑作。Ascending Shadows和Optical Wonder套組採用耀眼的彩色鈦金屬，以及鮮明的粉紅色和藍色的鋁金屬，襯托白鑽和彩鑽，塑造出瑰麗非凡的雕塑感效果。Midnight Aura套組將鑽石鑲嵌於綠色的寶石綠玉髓之上，讓人聯想到宇宙中的星塵，而Frozen Capture套組則以鑽石與白水晶圖案交織出鮮明對比。

De Beers的The Alchemist of Light高級珠寶， Ascending Shadows 藍色耳環 。（De Beers提供）

除了年度高級珠寶，De Beers最近新推出的Portraits of Nature系列蝴蝶珠寶作品，透過珠寶設計詮釋蝴蝶羽化成蝶的蛻變過程，其背後還有個典故，原來De Beers目前正著手贊助8個「鑽石之路」生態保護區，其中南非的威尼斯林波波自然保護區護育蝴蝶生態有成，當地擁有上百種蝴蝶品種，為了慶祝「鑽石之路」計畫20周年，Portraits of Nature系列珠寶特別以蝴蝶為主題，別具象徵意義。

De Beers的The Alchemist of Light高級珠寶， Dusk Reflection 耳環。（De Beers提供）

De Beers的The Alchemist of Light高級珠寶， Light Rays 皇冠造型戒指。（De Beers提供）

De Beers的The Alchemist of Light高級珠寶， Light Rays 皇冠造型頸鍊。（De Beers提供）

..De Beers維護自然生態，推出Portraits of Nature 系列 butterfly 高級珠寶。（De Beers提供）