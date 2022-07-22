De Beers日前在巴黎發表「The Alchemist of Light」高級珠寶作品，透過鑽石折射歐的閃耀光芒，呼應大自然光彩奪目的璀璨美景，猶如珠寶魔法師恣情揮灑光之魔法，全系列總共有七套、總計45件獨一無二的珠寶作品，讓人連聲讚歎。
「The Alchemist of Light」系列高級珠寶於年初搶先發表兩套珠寶，廣受好評，今年七月De Beers接續發表五套珠寶作品，包括Dusk Reflection、Ascending Shadows、Midnight Aura、Optical Wonder和Frozen Capture等，以極致創新的方式探索和詮釋光線，首度運用了高科技嶄新材質，包括彩色鈦金屬與鋁金屬，並且採用了非洲的綠玉髓、巴西的白水晶等，以新穎多變的設計勾勒鑽石之美。
De Beers執行長Celine Assimon指出，該系列作品中有許多元素都突破了既有的創作侷限，「The Alchemist of Light高級珠寶系列是展現我們的鑽石專業知識和珠寶工藝的巔峰之作。此系列融匯頂級白鑽和彩鑽，更包含一些由Natural Works of Art系列中特別挑選的非凡美鑽。我們的設計工作室與專業珠寶工匠緊密合作，創造出這些真正可以被佩戴於身的藝術品。」
例如Dusk Reflection套組不僅具備可拆卸式的元素，瑰麗的Choker項鍊還能轉換為兩件手環，堪稱糅合非凡藝術美學和精湛珠寶工藝的精湛傑作。Ascending Shadows和Optical Wonder套組採用耀眼的彩色鈦金屬，以及鮮明的粉紅色和藍色的鋁金屬，襯托白鑽和彩鑽，塑造出瑰麗非凡的雕塑感效果。Midnight Aura套組將鑽石鑲嵌於綠色的寶石綠玉髓之上，讓人聯想到宇宙中的星塵，而Frozen Capture套組則以鑽石與白水晶圖案交織出鮮明對比。
除了年度高級珠寶，De Beers最近新推出的Portraits of Nature系列蝴蝶珠寶作品，透過珠寶設計詮釋蝴蝶羽化成蝶的蛻變過程，其背後還有個典故，原來De Beers目前正著手贊助8個「鑽石之路」生態保護區，其中南非的威尼斯林波波自然保護區護育蝴蝶生態有成，當地擁有上百種蝴蝶品種，為了慶祝「鑽石之路」計畫20周年，Portraits of Nature系列珠寶特別以蝴蝶為主題，別具象徵意義。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。