中央流行疫情指揮中心近日開放嬰幼兒可接種疫苗，勞動部提醒，年滿6個月至5歲嬰幼兒接種疫苗後，家長如有親自照顧孩童需求，比照學生如因接種新冠肺炎疫苗發生不良反應，家長得請防疫照顧假。

勞動部提醒，符合上述規定之家長，如有照顧需求，得請防疫照顧假，雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，亦不得扣發全勤獎金、解僱或予不利處分，如果強迫勞工以其他假別處理或未給付全勤獎金等可依勞基法處2萬元至100萬元罰鍰。