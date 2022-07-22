空軍退役中校杜永心遭大陸情治人員吸收，他在2011年到2019年以贈送現金、酒、茶葉、提議招待出國旅遊等方式，拉攏我現役中校希望未來台海發生戰事時「消極不抵抗」，今年3月杜男遭依意圖危害國家安全未遂罪判刑4年定讞，他聲請再審及停止執行，遭台灣高等法院裁定駁回。可抗告。

檢方起訴指控，杜永心1994年2月退伍後到大陸經商，被中央軍事委員會政治工作部某科長盯上，多次邀約餐敘後吸收為共諜，要求杜回台發展組織。

杜永心回台後，聯繫曾在陸軍某聯兵旅擔任作戰科長的蔡姓中校，發現蔡中校經濟困難，從2011年到2019年多次以蔡男結婚、買車和蔡母醫療補助等名義，贈送現金20萬元、茶葉、名酒、邀請旅遊等方式籠絡對方。

杜永心取得蔡男信任後，表達願意幫忙引薦中央軍事委員會政治工作部高層給他認識，還表示現階段只要吸收人員潛伏，不用刺探情蒐軍情，但要拿出誠意為中共效忠，若台海發生戰爭採取消極不抵抗作為，但蔡察覺不妥而拒絕。

杜男遭判刑4年確定後，聲請再審主張，調查官詢問時誘導證人，但高院審理後認為，調查官本於職務經驗，判斷他與證人接觸者是大陸中央軍事委員會政治工作部中之「總政」，以此詢問證人難認為誘導。

高院指出，杜男未提出其他任何具體之新證據資料，無法讓合議庭產生合理懷疑而有足以推翻原確定判決所認事實之蓋然性，尚不足以動搖原確定判決所認定之事實，裁定駁回聲請。