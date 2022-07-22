訊連(5203)將於7/26召開線上法說會，同時也宣布旗下FaceMe人臉辨識引擎，整合於IC設計大廠聯發科(2454)AIoT平台旗艦款晶片Genio 1200。FaceMe以其99.73％的正確辨識率、百萬分之一誤認率名列全球最精準的人臉辨識引擎之一，為聯發科Genio等各式IoT及AIoT平台優化，並為IoT/AIoT開發商及系統整合商提供優異的人臉辨識技術，使垂直產業部署更具彈性。

聯發科全方位AIoT平台Genio提供包括超高性能及能效的晶片組、開放SDK平台、各式AI模型優化校正工具與技術支援。作為Genio系列的旗艦產品，Genio 1200專為高階AIoT產品及邊緣處理需求而設計；藉由CPU、GPU與APU（AI處理單元）的晶片組合，可大幅發揮AI功能，滿足FaceMe等AI人臉辨識引擎、多媒體效能與低功耗需求。目前FaceMe與Genio 1200的完美整合，已於Android裝置上取得優異的結果。

訊連上季法說會中，董事長黃肇雄指出，人臉辨識為訊連第三產品線，第二季已經推出更多垂直應用及公布切入多家客戶產品線，包括應用在企業打卡/門禁以及智慧物聯網、智慧零售上，第三季起人臉辨識是否有更明顯的營收挹注，也是這季法說會觀察重點。