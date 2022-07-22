有「中國淡水魚之王」之稱的長江白鱘被正式宣佈滅絕。世界自然保護聯盟（IUCN）在21日晚間更新瀕危物種紅色名錄。名錄顯示，長江特有物種白鱘（Psephurus gladius）已經滅絕，另外長江鱘（Acipenser dabryanus）則是野外滅絕。

長江流域分佈著多達4300多種水生生物，其中魚類400多種，長江特有魚類170多種，擁有白鱀豚、白鱘、中華鱘等大陸國家重點保護水生生物12種。其中白鱘於2003年最後一次出現在長江宜賓南溪江段，而長江鱘（達氏鱘）則是因為未能發現除增殖放流種群外的幼魚而被評估為野外滅絕。

據和訊引述網世界自然基金組織（WWF）北京代表處副總幹事（專案）周非表示，這次紅色名錄更新結果提醒需要通過搶救性保護來扭轉淡水生物多樣性喪失的趨勢。

回顧近年大陸也在加大長江流域水生生物保護力到。大陸農業農村部陸續發佈《中華鱘拯救行動計畫 (2015- 2030)》、《長江江豚拯救行動計畫 (2016-2025)》、《長江鱘（達氏鱘）拯救行動計畫 (2018—2035)》，例如計畫中對於長江鱘的表述則是「自然繁殖終止、野生種群基本絕跡、人工群體極需保護」。