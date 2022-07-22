好萊塢知名女星安柏赫德在6月輸掉與前夫強尼戴普的離婚官司，遭到法官判賠1035萬美元（約新台幣3億元），但安柏顯然還沒想要認輸，7月21日她的律師團隊向法院提出上訴，世紀官司第二季宣告正式開始。

強尼戴普和前妻安柏赫德官司從2018年的一篇專欄文章開始，安柏赫德在文章中聲稱是「家庭暴力下的受害者」，雖然在文章中沒有提到強尼戴普，但強尼戴普卻因此篇文章遭大眾指責，甚至讓他痛失《神鬼奇航》的出演機會，這也讓強尼戴普不滿遭影射家暴，一狀告上法院，求償5000萬美元。

整場世紀官司持續6個星期，最終法官判安柏赫德賠償強尼戴普1035萬美元（約新台幣3億元），而強尼戴普須賠償安柏赫德200萬美元（約新台幣5900萬元），不過安柏赫德不滿此判決，首先在7月上旬提出「第15號陪審員身分不符」，要求審判無效、重新再審，7月13日遭法官裁定駁回後，21日正式向維吉尼亞上訴法院提出上訴，但法院強調若安柏要提出上訴，必須先付清1035萬的賠償金及48萬美元利息，不過她目前尚未支付。

安柏赫德發言人21日表示「法院違反了與憲法第一修正案一致的公正和公平審判，因此我們提出上訴，雖然我們知道此舉會在Twitter上點燃戰火，但我們需要採取措施以確保公平及正義。」強尼戴普發言人則對這次判決表示「依然保持自信。」

而在這場世紀官司外，一間名為Bot Sentinel發現在Twitter上有一群人創辦假帳號，並在網路上霸凌安柏赫德和她的支持者，像是發布帶有「#AmberHeardIsAnAbuser」、「#AmberHeardIsALiar」等惡意操縱的標籤、或是換上安柏支持者家中已故親人的照片來攻擊他們，而除了Twitter以外，TikTok上的相關討論與貼文也都對她十分不利，雖然第二季官司尚未開打，安柏赫德就處於下風，但也讓全世界都拭目以待這場官司未來走向。