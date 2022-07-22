麥當勞推出許多經典餐點，深受外食族喜愛。最近有網友分享，聽說麥當勞可頌超好吃，而且一個只要銅板價50元。貼文引起網友討論，不少人大讚可頌是真的不錯，堪稱是隱藏版美食，連在台生活的法國籍網紅酷都讚不絕口，甚至還說「大家在台灣想吃法國早餐，可以去麥當勞。」

一名網友在PTT上發文表示，聽說麥當勞可頌做得不錯，想問廣大的網友們，知道第一批可頌出餐的時間點嗎？是整天供應嗎？另外，可頌是中央廚房做到什麼樣的半成品，才送到店面去烤的？不知道有沒有人可以分享。

貼文曝光後，吸引網友討論，內行網友透露，麥當勞可頌的出爐時間大約落在早上7點左右，原則上會供應到晚上10點，但就是賣完為止，真的想要買的話，可以打電話去問看看，。「部份店下午還有一批，原則上晚上10點前供應，賣完為止，是半成品，店面再加熱」、「打去問，如果架上沒了可以請他們烤，大概要等一小時」。

許多老饕大推麥當勞的可頌。（圖／shutterstock）

不少網友留言大讚麥當勞的可頌真的很好吃，「可頌好吃+1」、「可頌跟肉桂捲都不錯，家裡回烤更好吃」、「麥當勞的可頌非常接近在法國麵包店吃到的可頌，想回味在法國口味的人可以試試看」、「巧克力可頌好吃」。

台灣麥當勞可頌連法國人都大推。（圖／翻攝自YT,Ku's dream酷的夢）

而在台灣生活的法國YouTuber酷也曾拍影片大推麥當勞可頌，嘗試多家寫著法式的早餐以後，麥當勞的可頌竟然最像真的法國早餐。不過，也有網友表示，麥當勞的可頌雖然很好吃，但是因為很膨鬆，所以單吃一個不會飽，而且一個50元其實也不便宜，去一般早餐店吃早餐可能CP值更高。