新竹棒球場睽違6年的中華職棒首戰，將於今（22）日由主場味全龍對戰富邦悍將，總統蔡英文將出席為開幕戰開球。舊的新竹棒球場在1976年開始使用，期間經過無數次的整建，但主體結構老舊、耐震係數不足等問題，2017年新竹市政府決定原址改建，2019年11月由味全龍取得15年的球場經營權，終於要在今日重新啟用。

其中最大的亮點來自於球場上這一面由台日技術合作，光磊先進顯示科技公司與日本日亞化學技術合作，共同開發製造的這面先進智慧顯示屏，光磊先進顯示副總經理王勇翔表示，這面顯示屏是目前全國球場第三大的顯示屏，總面積超過230平方米，設置有電子螢幕計分板，球賽現場即時SNG轉播、牛棚彩色高解析數位攝影機配合多屏智慧一鍵切換等多工智慧顯示操作功能，可媲美美國大聯盟的轉播效果，大幅提升球迷觀賞體驗，所有的系統設計與整合均由光磊先進顯示自行開發製造。

光磊先進顯示科技公司的前身就是光磊科技（2340），在日本日亞化學大幅加碼投資之後，將光磊科技改名為台亞半導體，而其原本的「系統事業群」相關營業分割予新設後100％持股之既存子公司「光磊先進顯示科技股份有限公司」，其專注於在大型戶外顯示屏以及植物照明的研究開發與銷售。

其母公司台亞（2340）於21日除息，每股配發3元，是自2000年以來，配發最高股利回饋所有股東，殖利率一舉衝破6.9％，歷經二個交易日，台亞填息幅度達85％，順利邁向完全填息之路。