利比亞宣佈，的黎波里阿布沙立姆（Abu Salim ）區21日實施緊急狀態，總統衛隊彼此對著幹。
隸屬內政部特種威懾部隊（RADA）和由阿布拉斯（Ayoub Abu-Raas）領導的黎波里旅 (Tripoli Brigade) 在利比亞的黎波里的 al-Farnaj社區爆發激烈槍戰，RADA其中一名領導人卡里（Abdel Raouf Kareh）在指控對方逮補綁架他們的成員後，總統委員會護衛編組的RADA，遂向總統衛隊火力全開。
據利比亞媒體Al-Massar TV報導，至今有5人喪生，其中包括2名平民和1名被流彈波及的小孩。此外，目前所有的外國使節、代表都暫時由RADA安置在馬哈里飯店（Mahari Hotel)裡面。
據路透社先前報導，兩派人馬已經在的黎波里爆發衝突，造成1名戰鬥人員死亡，並導致附近不少財物損失，可以看出利比亞首都派系之間的關係十分緊張。
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