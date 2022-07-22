上遍各大節目的藝人Paul（朱柏仰）與小17歲的妻子婚後育有兩女，一家四口生活超甜蜜，也經常在臉書上分享各種家庭趣事。保羅曾經分享他和老婆咪咪當年相遇的故事，情節宛如偶像劇般浪漫。大家都很好奇，兩人年紀落差如此之大，是怎麼會搭上線的，保羅解釋，全因「夜店的7杯shot」。當年他將喝醉的咪咪帶回了自己家，結果短短五年後，兩人竟然結了婚。

當年拚酒的女大生竟變成老婆。(圖/「Paul與咪咪的朱式會社」臉書)

保羅回想十幾年前曾經一連開了四五家店，從居酒屋到夜店，最後都以倒閉收場，他表示：「這些投資讓我賠了一切，卻得到了人生最珍貴的禮物。」當天是夜店的海尼根之夜，所以充斥著大學生，在巡店時有人向他告狀：「一個女的佔了最好的吧台位子，卻連一杯酒都不點。身為老闆的保羅理所當然地上前詢問，卻換來咪咪一臉酷酷得表示：「我朋友來當DJ，我跟朋友一起來聽他播歌。」保羅於是提出了拚酒要求，點了一排b52 shot：「這些酒都我請，我們來猜拳，很簡單，輸的喝一杯，妳行嗎？」

保羅一家四口合照。(圖/「Paul與咪咪的朱式會社」臉書)

不服輸的咪咪被那句「妳行嗎？」激起勝負慾，結果愛逞強的咪咪不但根本不會喝酒，運氣還特別差，猜拳連輸7次，結果醉得一蹋糊塗，後來大家去清粥小菜店續攤，咪咪還跑到廁所大吐特吐，搞得狼狽不堪，咪咪朋友見狀後將咪咪託給保羅照顧。原本他打算把喝醉的咪咪護送回家，結果她說「我家在淡水最裡面」，於是保羅只好把人帶回自己家，「這輩子，我所有的家都變成了她家」，隔天下課還開保時捷溫馨接送回家，整個故事發展宛如偶像劇。

咪咪最後還是趕到店裡接續這段感情。(圖/「Paul與咪咪的朱式會社」臉書)

只不過，之後一段時間咪咪都沒有聯絡保羅，雖然如此，保羅腦海仍一直惦記對方，後來鼓起勇氣傳簡訊，「跨年12/31號晚上，如果想在一起，就過來吧，我在店裡等妳」，結果咪咪已讀不回。到了約定當天，隨著時間一分一秒流逝，Paul已經準備放棄對方，結果突然被別人拍肩膀，回頭一看才發現是趕來的咪咪。保羅為這段情緣下了註解：「我犯了這輩子最好的錯誤，我把她送回了我家，然後，這輩子，我所有的家都變成了她家。」

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