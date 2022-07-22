消息面：

1.歐洲央行周四宣布11年來的首次升息，且一口氣就將存款利率從-0.5%調升2碼（50個基點），結束長達8年的負利率時代，以超乎預期的升息力道抑制失控的通膨。歐央總裁拉加德表示，在下次會議繼續推進貨幣政策正常化是適當的做法。

2.白宮證實美國總統拜登確診感染新冠病毒，目前症狀「非常輕微」，並已依據美國CDC指引在白宮進行隔離，隔離期間仍將履行公務。

3.美國福特汽車宣布將向中國寧德時代採購價格較低廉的磷酸鋰鐵電池，並用於在北美區銷售的電動貨卡和休旅車，未來也可能考慮擴大採用寧德時代的電池。福特表示，目前已經採購約7成所需的電池產能，可支持公司實現在2026年底全球生產超過200萬輛電動車的目標。

4.世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，美國6月領先指標跌0.8%，較5月的跌0.4%進一步下滑，並較市場預期（跌0.6%）更為惡化。

5.美國費城聯準銀行7月製造業指數為負12.3，遠不及經濟學家所預估的回升至1.6，並較6月的負3.3進一步下挫，創下2020年5月來新低。

6.美國勞工部公布，上周（截至7月16日）初次請領失業給付人數周增7000人，為25.1萬人，超出市場預期的24萬人，並創下8個月來新高，加劇對經濟衰退的擔憂。上周初領失業金人數4周均值為24.05萬人，較前一周增加4500人。截至7月9日止當周，美國續領失業金人數周增5.1萬人，為138.4萬人，少於市場預期的134萬人。

7.歐洲央行升息2碼，帶動歐元一度升至1.0279美元，創下兩周新高，尾盤漲幅回落至0.17%，報1.0198美元。周四紐約尾盤美元指數跌0.45%，報106.59，創下逾兩周新低。

8.周四紐約期油收跌3.53美元或3.53%，為每桶96.35美元，盤中一度暴跌7.5%，跌至94.59美元。倫敦布蘭特期油收跌3.49美元或3.25%，為每桶103.86美元，盤中一度跌5.07%，至每桶101.5美元。美國汽油庫存超乎預期，顯示用油需求轉弱。俄羅斯恢復對歐洲的天然氣供應，有助於緩解供應面的緊張。歐洲央行大幅升息50個基點，使歐洲經濟前景蒙上陰影，亦不利於原油需求與價格。

9.投資人觀望聯準會即將在下周揭曉的升息決議，周四紐約期金走勢反覆，終場收漲13.2美元或0.8%，報每盎司1713.40美元，收復1700美元大關，盤中一度跌至1678.6美元，創下16個月新低。分析師表示，金價在1700美元以下具有技術買盤支撐，且美元回落亦帶來提振。其他貴金屬方面，9月白銀漲0.05美元，為每盎司18.72美元。10月白金漲12.20美元，為每盎司858.70美元。9月鈀金漲15.10美元，為每盎司1876.70美元。