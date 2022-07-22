玉山銀行22日宣布與英業達共同簽訂3年期美金3,000萬元永續連結貸款。玉山銀行在貸款期間，將追蹤企業在溫室氣體排放量的減排幅度及提高再生能源使用比重等永續指數，鼓勵企業落實ESG永續作為。

玉山銀行表示，永續連結貸款（Sustainability Linked Loan）除評估企業財務表現外，更考量企業在ESG各個面向的投入，將授信條件連結企業在環境、社會及公司治理的綜合績效表現，鼓勵企業訂定中長期永續績效目標。玉山銀行透過金融影響力持續促進環境永續發展，協助客戶投入更多ESG作為，此次結合OBU授信帳戶與永續連結貸款，透過玉山跨境平台金融服務協助英業達完成海外投資籌資規劃，攜手顧客往永續經營之路邁進。

玉山銀行表示，該行將永續經營思維融入企業長期發展策略，包括在今年初成為台灣首家通過SBT科學基礎目標的金融業、為亞洲首家銀行承諾在2035年全面撤煤、設置永續轉型平台並推出金融業首創碳排計算機，提供企業永續發展轉型路徑及減碳諮詢服務，將金融服務結合永續思維，持續深化責任授信、責任投資及責任商品，為達成2050淨零碳排銀行目標而努力。