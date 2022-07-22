歐特明電子（2256）繼成功開發高階車用相機模組後，偕同國內光學大廠策略合作，一同進軍特殊領域AR/VR相機模組市場。歐特明過去的亮點產品之一為3D環景影像系統，其3D影像拼接技術還入圍2018全球百大科技研發獎，挾此技術優勢切入AR/VR商用市場，提供特殊領域AR/VR相機模組，解決AR/VR在3D 360度影像拼接時所需要的影像需求。

歐特明指出，初期客戶端應用為商用AR/VR市場中的房地產應用，業者可透過網路先行導覽需求物件的樣貌與周邊環景資訊，藉此省下代銷業者的時間與人力，也提供消費者一個新的看屋選擇。

歐特明產品暨行銷總監曾怡舜表示，過去歐特明在車用環景系統累績許多影像拼接技術的經驗，深知相機模組的光學製程，因此在開發特殊領域AR/VR相機模組時，能夠自製微米級AA 6軸調焦機，生產高階相機模組，即使運用在AR/VR這種特殊領域，依然可以維持影像的高品質與清晰度。

根據Goldman Sachs的分析資料，預估至2025年AR/VR硬體銷售營收可達450億美元，其中商用利基市場約占46％，房地產應用約占7％，市場規模可達31.5億美元。

歐特明執行長吳錫慶指出，目前特殊領域AR/VR相機模組已經出貨至美國那斯達克上市公司，下半年穩定供貨，目前公司積極布局高階相機模組產品線，他表示不只有AR/VR，舉凡視覺AI相關智慧應用中的高階相機模組，都是歐特明關注的焦點，例如智慧照護、智慧製造、智慧零售等，先透過高階相機模組切入市場，再以視覺AI技術提供未來產品加值。

歐特明今年上半年合併營收4.15億元，年增44.18％，主要營收來源為車用產品，今年產品多元化策略將逐漸發酵，朝全球客戶與市場邁進。