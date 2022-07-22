淨值危機可望拆彈？！潤泰全（2915）和潤泰新（9945）昨（21）日釋出啟動投資性不動產的資產重估大動作，潤泰雙雄手中至少端出近400億元的不動產，包括：潤泰全的桃園和台中廠房，潤泰新的「南港車站大樓」、「松山車站大樓」、「內湖車站大樓」、「寶清段潤泰代官山」、「淡水潤福新象」銀髮宅等多筆不動產，今（22）日一早開盤，潤泰全率先翻紅，潤泰新跌幅收斂，殺盤似有冷靜趨勢。

今天「潤泰集團家族」相關個股，除了潤泰新之外，已全數翻紅。其中潤泰全，開盤半小時上漲至66元，漲幅0.46％，暫時終結跌停。潤泰新小跌1.86％，至58.1元。盤中跌幅有縮小趨勢。

觀察前兩日，潤泰全儘管跌停，但三大法人卻逆勢買超分別為1,292張，700張；潤泰新20日三大法人賣超640張，但21日已逆勢買超1,038張。

潤泰全和潤泰新已明確表示，昨天已著手啟動投資性不動產的資產重估作業，主要包括有：潤泰全的桃園和台中廠房，潤泰新的「南港車站大樓」、「松山車站大樓」、「內湖車站大樓」、「寶清段潤泰代官山」、「淡水潤福新象」銀髮宅等，合計目前大約有將近400億元的投資性不動產，都已展開重估作業。

潤泰全和潤泰新表示，手中擁有許多投資性不動產，可望在最短時間內完成重估，並先行自結出第二季淨值數，提報董事會討論變更會計作業，預期可望回沖到第二季、甚至第一季淨值。