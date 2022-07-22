「偶像劇女神」周曉涵先前在《機智校園生活》跟宥勝配對，戲外感情生活也備受關注，今年4月她曾上傳一張和小7歲緋聞男友蘇熙喆做床上瑜珈的影片，事後她坦言玩大冒險輸了，其他沒再多說。近日她到飯店度假，自稱等到晚上才願意到泳池邊，而她的高衩泳裝戰袍也曝光，側邊露出半個臀部，正面照不失甜美，引來網友誇讚。

周曉涵先前無預警上傳與男性朋友的雙人瑜伽短片，可見男方只穿四角褲躺在床上，抓住周曉涵長腿，周曉涵則在上方，雙手撐住男方的小腿，兩人交疊形成口字型，雖然不久後她就刪影片，但還是立刻被網友截圖，並起底男方身分應該是大馬男模蘇熙喆。

周曉涵曬出比基尼正面與側面照。（圖／翻攝自ilove7388 IG）

對此，周曉涵後來發文解釋當晚只是跟一群朋友喝多了玩大冒險，輸了把影片上傳到抖音幾小時，「獅子座就是激不得呀！也沒啥啦」，而她事後還被媽媽痛罵，傳了長文簡訊要周曉涵好好檢討，周曉涵也反省表示以後不敢再喝多。

昨周曉涵分享人在飯店泳池邊的美照，可見她穿著湖水綠色的比基尼，放下一頭微濕的長髮，自嘲白天怕熱又怕陽光，「怕曬就游晚上的吧」，長腿和臀部曲線十分吸睛，網友回應：「早知道我也晚上玩沙」、「昨天說要穿的泳衣耶～好美」、「睡不著了」、「曉涵太犯規啦！超級美的節奏」。

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