南京玄奘寺供奉4名侵華日軍戰犯的長生牌位，南京玄武區民族宗教事務局接獲民眾舉報後，會同公安等部門連夜到現場調查指初步了解，今年2月份，寺方發現相關情況後，已予以糾正，事務局決定對這座寺廟開展整頓，強調將對傷害民族感情的行為一查到底，處理情況將及時公布。

玄奘寺供奉的是參與主導南京大屠殺的四名日本戰犯，包括田中軍吉，谷壽夫，松井石根及野田毅。供奉人署名為「吴啊萍」，消息傳出後，引起民眾憤慨。