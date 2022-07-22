周末恐出現極端高溫，部分地區可能創今年高溫紀錄，中國醫藥大學新竹附設醫院中醫師鄒曉玲提醒，暑邪的特性是耗氣又傷津，所以會出現疲倦、四肢無力、口渴、口乾舌燥，甚至昏厥出現。因此，外出一定要多喝水，補充水分注意防晒，如果感到身體不適，儘快遠離高溫環境。

中暑分為陽暑和陰暑兩種類型，鄒曉玲解釋，陽暑發生的特性是在烈日之下，長期的奔波勞動或是運動，例如需要站崗的警察人員、農夫、跑馬拉松或長途騎自行車的選手等，因為長時間在烈日下曝晒，大量流汗，水分補充不足，所以容易造成中暑，陽暑的症狀表現是身體發高熱，非常口渴，流很多的汗，甚至四肢無力或暈倒。

陽暑病症的人，首先要儘快遠離高熱的環境，到陰涼的地方休息，如果身上穿著厚重或是悶熱不透氣的衣服，可以先寬鬆衣服讓身體順利透氣，並且補充水分，或是運動飲料，以維持身體電解質的平衡。

也可以透過醫師刮痧的方式來緩解中暑，刮痧沿著脊椎骨兩旁的膀胱經，從脖子由上往下順著肌肉走向刮，背部皮膚會出現砂點，刮痧完建議也要補充溫開水。

另一種中暑稱為陰暑，主要發生在炎熱的天氣下頻繁進出冷氣房，太陽之下流了很多汗，一進到冷氣房很冷，身體的毛細孔和微血管急速的緊縮，造成身體的熱無法散出而中暑。鄒曉玲指出，陰暑會出現輕微發燒、頭暈、疲倦、噁心反胃等現象。平常比較少運動或是容易疲倦氣虛型的人，比較會出現陰暑的狀況。

要改善陰暑症狀，進出冷氣房，建議漸進式地調整冷氣溫度，並穿上薄外套或戴頂帽子，以免毛孔急速受寒而緊縮不利體熱的排出。想要清暑降火氣，可以選用綠豆、薏仁、蓮子等藥材烹飪，或是能生津止渴的烏梅汁、檸檬汁等酸酸甜甜的飲品，都是適合夏天的食療。