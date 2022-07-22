在台北市政府宣布振興方案後，行政院21日表示會對疫情趨緩的振興方案做滾動調整，高雄市長陳其邁22日出席國立中山大學半導體學院簽約揭牌活動也做出回應，認為高雄市對於國旅或者中央的振興措施，都會全力配合然後再加碼，達到中央點火、地方助攻的效果。

台北市政府21日宣布推出全新7大振興方案，包括熊好券2.0等振興措施，外界關注行政院是否也會再推出新一波振興措施，行政院發言人羅秉成表示，疫情漸漸趨緩，各部會紓困振興措施都持續在做，會視情況、預算滾動式檢討，有不少民眾、企業期待，政府再推出振興措施，刺激內需市場消費。

陳其邁回應，最近配合文博會跟台灣設計展，包括國旅的周一到周五的相關加碼措施，都是根據高雄市在疫情下受損的產業來做幫助，也會根據中央的措施來配合，在重點的受損產業給予更大力道的補助與振興，希望大家在疫情之後，能快速的恢復民間消費，增加更多民間的活動，達到中央點火、地方助攻的效果。