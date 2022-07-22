P. LEAGUE+高雄鋼鐵人季外積極補強，鋼鐵女神雅典娜也不遑多讓，現正進行擴編海選，吸引了近百人報名。值得關注的是，這次海選吸引到人氣高的「友隊啦啦隊員」有意帶槍投靠，有粉絲數近百萬的藝人來探詢，以及女團選秀節目成員，也不乏專業舞者同場競爭，這場顏值與舞蹈兼具的髮香界盛事，預料精彩可期。

鋼鐵女神雅典娜原已臥虎藏龍，新球季前，球團也「首度」找來主播和空姐來擔任職籃啦啦隊員的講師，針對口條、儀態、社群安排一系列培訓課程。師資陣容包括金鐘獎主持人獎得主、台視美女主播陳家頤，前日航空服員，同時也是培育成千上百位空姐的瑞秋老師等等，讓鋼鐵女神雅典娜的才藝更加多元。

鋼鐵女神雅典娜海選報名活動預計7月底截止報名，8月初進行第一段內部評選，除了球團代表之外，也特別邀請「全能女歌手」林采欣及擁有舞蹈編排多年經驗的李筱希與前義大犀牛「吸睛女孩」騷寶寶等擔任評審團成員。

獲得評審團青睞雀屏中選的雅典娜女神新成員，將直接入團接受各式培訓，除基本的舞蹈訓練外，球團將安排知名主播之「口條訓練」、聘請空服員親授「儀態展現」、「個人社群經營」及「美妝課程」培訓完畢將直接進軍P. LEAGUE+ 2022-23賽季高雄鋼鐵人主場開幕戰演出。

鋼鐵人球團表示，只要年滿18歲，對籃球有熱情以及擁有舞蹈專長者皆可報名皆可上網（https://reurl.cc/g2pRRL）報名，備妥資料後傳送至高雄鋼鐵人啦啦隊徵選信箱：[email protected]，更多報名詳情請至高雄鋼鐵人官方網站查詢。

鋼鐵人球團表示，經過內部評選後，於8月5日以電話及電子郵件陸續通知入圍者名單，第二階段則於8月12日進行現場徵選面試。球團從舞道肢體展現、個人才藝表演、舞台魅力至台風穩健度皆為評選之重點。