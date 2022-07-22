日前大陸國家統計局公佈上半年經濟數據，初步核算GDP總值為56兆2642億元（人民幣，下同）、年增率2.5％。同時各地陸續有21個省市公佈經濟成績單。從GDP增速來看，有21個省份上半年超過全大陸平均，其中中西部省份表現亮眼，在增速靠前的省份中佔領多數席位，包含如寧夏、山西、湖北、貴州、陝西等GDP成長都在4％以上。

據大陸市場人士分析，與東部多地受到疫情較大程度的影響相比，中西部疫情影響較弱，且近年來國家針對西部大開發、中部崛起、成渝地區雙城經濟圈建設等發布的一系列規劃正在產生效應，讓中西部經濟潛力正在逐步釋放。

值得注意的是，由於上海受疫情影響，導致上半年經濟出現負增長。但從6月復甦情況來看正在快速恢復。例如6月份規上工業增加值年增率13.9％，相比5月份衰退30.9％回升44.8個百分點。

根據《21世紀經濟報導》中山大學嶺南學院經濟學系教授林江表示，上海是金融中心，擁有在全大陸名列前茅的大港口，無論從投資營商環境或產業優勢、硬體設施都不容忽視。只要上海基本面沒有發生改變，短暫的衝擊帶來的影響不會持續太久。「只要上海有序復工複產，使港口設施、金融功能等正常發揮作用，認為上海經濟能在下半年重新恢復活力。」

另外看到經濟成長重要的消費與投資引擎方面，統計上半年有廣東、山東、四川三省社會消費品零售總額超過兆元規模，成長趨勢較突出省份為江西、湖北、河南、河北；從投資情況來看，內蒙古、湖北、寧夏、江西、河南五省區的固定資產投資年增率維持兩位數增長。