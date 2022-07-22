國軍裝甲564旅24歲全姓士兵21日在屏東三軍聯訓基地執行戰車鑑定作業時，被CM11勇虎戰車的砲尾環嚴重壓傷，不幸身亡，針對此意外，陸軍司令部今（22）日表示，陸軍司令徐衍璞上將已進駐第八軍團，對相關違失人員施予適當懲處，並要求各級落實執行任務各項作業要領，強化風險管控，避免憾事再生。

針對裝甲564旅發生戰車修護意外，陸軍司令部今（22）日表示，司令徐衍璞上將於21日事發後即進駐第八軍團，針對內部管理、訓練整備、後勤維保等面向全面實施調查檢討，相關違失人員將依「毋枉毋縱、絕不護短」原則，核予適懲。

陸軍司令部也再次對痛失全姓袍澤，表達深切哀悼與歉意，強調將全力做好家屬照顧、從優撫卹及後續治喪事宜，並遵總統指示，以坦誠態度，澈底釐清事故原因；另同案住院的蔣姓士官，目前病況穩定，已協調軍醫資源給予最佳醫療照顧。

陸軍司令部強調，案發現場及裝備第一時間即由屏東憲兵隊封鎖，全案現由專案小組配合屏東地檢署偵辦中，有初步結果必向家屬及國人說明。對於肇生此不幸事件，陸軍當痛定思痛，要求各級落實執行任務前、中、後各項作業要領，同時強化風險管控，避免憾事再生。