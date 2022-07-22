今天大聯盟下半季正式開戰，洋基與勁敵太空人進行2場廝殺，可惜最後分別以2：3、5：7敗陣，太空人因此將戰績提升到61勝32敗，離洋基的64勝30敗相當近，雖然兩隊屬不同分區，但上半季火燙的條紋軍若不盡快回神，恐怕會把聯盟王者寶座讓出，包含上半季他們近10場僅拿下3勝7敗，目前吞下2連敗，狀況堪憂。

J.J. Matijevic WINS it for the Astros in Game 1@astros I #LevelUp pic.twitter.com/nOPYRfH1WG — AT&T SportsNet™ | SW (@ATTSportsNetSW) July 21, 2022

洋基與太空人一日雙戰，首場派出蒙哥馬利(Jordan Montgomery)先發，主投6.1局被敲7安打失掉2分，有8次三振1次保送，前兩局他就接連丟分，遭布瑞格曼(Alex Bregman)、Korey Lee安打伺候。5局洋基反攻，首棒勒馬修(DJ LeMahieu)擊出右外野方向陽春炮咬近分差。奇納法勒法(Isiah Kiner-Falefa)9上再敲追平分，但9局下太空人菜鳥麥提薛維克(J.J. Matijevic)用再見安打氣走洋基。

第二場比賽洋基派上赫曼(Domingo German)先發，這是他本季首次登板，但他表現令人失望，僅投3局就被敲6安打痛失5分，首局遭阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)、布瑞格曼轟出「背靠背」全壘打直接丟掉2分，強打阿瓦瑞茲第27轟達陣。第2局赫曼再次被這兩人教訓，阿瓦瑞茲和布瑞格曼接力敲安進帳3分，此戰他們合計8打數4安打貢獻5分打點、跑回3分。

不過3局洋基展開反擊，托瑞斯(Gleyber Torres)本季第15轟出爐，為球隊添上2分，但到6局太空人繼續上演煙火秀，外野手麥柯密克(Chas McCormick)炮擊洋基菜鳥投手席爾斯(JP Sears)再拿2分，比數擴大至7：2。而洋基9局上把握最後進攻機會，沉默已久的「法官」賈吉(Aaron Judge)一舉轟出3分炮、本季第34轟，可惜仍無力回天，赫曼承擔了敗投。