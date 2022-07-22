民進黨桃園市長參選人林智堅論文門延燒，接連民代指控抄襲，更稱論文沒經過竹科管理局授權。國民黨桃園市長參選人張善政表示，論文的事情應盡量釐清細節，外界才比較好判斷對錯，越來越多細節浮出檯面，這是好事情。

台北市議員王鴻薇21日指控，林智堅不只抄竹科標案期末報告，中華大學的竹科標案申請書也照抄不誤；立委林奕華晚間也在臉書加碼爆料，指從竹科管理局的公文證明，林智堅根本沒被授權使用，痛批不只是抄襲、竊取，更是洩密。

張善政22日出席行程回應，他說，，論文的事情應該儘量釐清細節，外界才比較好判斷說事情的對錯。他說，隨著時間越來越多的細節浮出檯面，這是好事情。

因林智堅反擊國民黨抹黑、潑髒水，張善政說，林智堅只要能夠把事情講清楚，就沒有抹黑不抹黑。事情講清楚，讓事實呈現這最重要。張再度強調，政治人物講的是誠信不是學問，誠信比學問重要。能夠確立誠信的基礎，就沒有抹黑不抹黑的顧慮。