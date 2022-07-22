防範熱傷害，消防局推3保5步驟。（新北市新聞局提供）

中央氣象局於今上午發布紅燈高溫資訊，新北市氣溫將有連日出現38℃極端高溫的機會，未來幾日鶯歌、樹林、中和及永和等地區氣溫上看38℃，且半數以上市區氣溫都在35℃以上，新北市政府已啟動高溫防熱機制，通報各相關局處依SOP啟動防熱因應措施，呼籲民眾注意防護。

新北市侯友宜市長表示，市府已於上午啟動防熱因應措施，除執行高溫道路灑水降溫工作，以防止路面龜裂及爆胎，減緩都市熱島效應衍生人體相關熱傷害之外，並加強社群等網路文宣等防熱宣導措施，進行戶外工作者的勞動檢查、獨居長者關懷服務、公園綠地植栽澆灌，加強緊急醫療救護、輔導食品業者及市集、宣導攤販集中場食品安全等措施。

據衛生局統計，新北市自10至13日、16至20日啟動防熱關懷應變機制期間，已有20人次發生熱症候群（休克、腎衰竭、昏迷、發燒及電解質不平衡）。

消防局提醒，夏季高溫容易引起中暑、熱衰竭、熱痙攣等各種熱傷害，高溫來襲時應儘可能待在室內，若需外出應先做好防曬措施，隨時補充充足水分，確認是否備妥防熱5裝備：「太陽眼鏡、寬邊帽、透氣衣物、帶水瓶、擦防曬乳」，如發現自己或他人身體出現熱傷害徵兆時，務必進行急救5步驟：「蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，或撥打119電話請求協助。