教育部體育署因應今年4至5月民眾進入健身場館須完成接種3劑疫苗，特再加碼推出30萬份1000元動滋健身券(以下簡稱健身券)，以協助受3劑令影響之健身場館業者。自7月18日至20日開放曾在去年9至10月間於振興五倍券共通平台完成勾選「動滋券」參與抽籤之民眾進行登記，共有366萬6712人取得抽籤資格，22日在林發立律師見證下，透過網路公開直播，由2020東京奧運舉重陳玟卉選手、體操丁華恬選手公開抽出30萬個名額，中籤率為8.1％。

今日抽籤活動，在林發立律師全程見證下，由2020東京奧運國手陳玟卉、丁華恬自彩球機分別抽出4個彩球，取得8個2位數字號碼，共產出一組「16位數」的亂數種子，由電腦抽籤程式讀取這「16位數」的亂數種子，自符合登記抽籤資格民眾中，隨機抽出30萬位中籤者。體育署將依照中籤民眾於共通平台所留填的手機號碼及email位址，在今日中午12時，陸續以簡訊及email通知，民眾亦可自今日下午3時起，在「動滋網」( 500.gov.tw )查詢抽籤結果。

本次加碼推出的健身券適用範圍，限定只能到受3劑令影響之健身場館使用，民眾可至動滋網搜尋參與收受健身券之合作店家，臨櫃出示QR Code，即可消費抵用。目前已有多家健身場館業者響應本次健身券措施，推出相關促銷方案，以吸引民眾進館消費。World Gym、成吉思汗健身俱樂部、健身工廠、全真瑜珈健身等健身場館業者今日亦受邀與會分享優惠措施，相關資訊可上動滋網查詢或逕洽各業者。

健身券採電子票券QR Code方式，每券額度新臺幣1000元(屬電子錢包，可分次折抵)，領券及使用期限自7月25日上午10時至8月31日24時止，中籤民眾可於前揭期限內至動滋網輸入證號、出生月日，於共通平台登記的手機進行領券，並到合作店家臨櫃出示QR Code消費抵用。由於QR Code可隨時領取，並即時使用，體育署呼籲中籤民眾在期限內完成領取及消費使用即可，不須搶著領取。