【旅奇傳媒/編輯部整理】「2022臺灣國際熱氣球嘉年華」第3場熱氣球光雕音樂會7/15晚上七點於池上鄉大坡池舉辦，臺東大學「弦音雅集」以優雅樂音開場，再由首次參與光雕演出的HELLO KITTY熱氣球領軍，共6顆熱氣球帶來精彩光雕秀，池上鄉公所加碼湖畔煙火秀，「純粹人聲樂團」的阿卡貝拉壓軸演出，搭配熱氣球倒影，在池上的仲夏夜晚，帶給現場2萬名觀眾美好浪漫的感官饗宴。

▲6顆熱氣球帶來精彩光雕秀。 圖：臺東縣政府交通及觀光發展處觀光遊憩科／提供

臺東縣政府交通及觀光發展處表示，熱氣球嘉年華自開幕以來，每天都吸引許多球迷朋友前往鹿野高台朝聖，開幕至今吸引逾24萬人次追球。7/15晚間7點在池上鄉大坡池舉辦，熱氣球光影倒映在清澈如鏡的湖面，被稱為「最浪漫的光雕音樂會」。首度在大坡池登場的HELLO KITTY球，一出場就吸引觀眾尖叫歡呼，與臺東球、南瓜球、曙光球、彩虹球及來自日本的養樂多球在山水間共譜仲夏夜浪漫樂章，吸引2萬名球迷提前到湖畔卡位，欣賞熱氣球映照湖面的美麗倩影。

▲光雕秀煙火。 圖：臺東縣政府交通及觀光發展處觀光遊憩科／提供

「2022臺灣國際熱氣球嘉年華」邁入第二週，縣府交觀處特別提醒，在各鄉鎮舉辦的熱氣球光雕音樂會，與鹿野高台的造型球展演及熱氣球繫留體驗活動是同時進行，遊客可按照光雕音樂會場次前往欣賞，也可於平日前往鹿野高台欣賞熱氣球。今年還有四場熱氣球光雕音樂會等著您，縣長饒慶鈴歡迎大家來臺東追球。

熱氣球光雕音樂會

7/22(五) 19：00 卑南鄉 知本溫泉區

7/29(五) 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區

8/05(五) 19：00 台東市 台東縣立體育場

8/15(一) 19：00 鹿野高台(閉幕)

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