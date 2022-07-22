【旅奇傳媒/編輯部整理】日月潭自7月18日起，由地方業者共同合作規劃、日月潭國家風景區管理處指導，首辦第一場「親清日月潭 一日不耍廢小旅行」，從專業SUP立槳教練帶隊淨潭，到搭乘電動船體驗邵族山裡海文化導覽，並以邵族傳統工藝所編製而成的永續餐盒容器，導入趣味解謎方式，引導遊客尋找及品嚐伊達邵在地風味小吃。一日的永續遊程，不僅完成清淨日月潭的成就，也親近日月潭深度體驗邵族文化，更挑戰遊程中不製造垃圾的超級任務。

日月潭國家風景區於今年5月獲得綠色旅遊目的地銀級認證後，日管處不但繼續強化低碳旅遊環境，更積極號召在地業者一起用行動參與永續實踐，共同迎接疫後新旅遊市場。此次活動主要由日潭周邊業者共同籌劃，依循聯合國永續發展目標(SDGs)：責任消費與生產、氣候行動及夥伴關係等，結合在地公部門、私人企業、民間組織及社會大眾等多元合作夥伴，串聯水上遊憩活動及在地文化體驗，共同推出一日減廢套裝遊程，讓遊客瞭解如何改變習慣、如何選擇更友善環境的商品，換個角度更深度享受有別以往的日月潭時光。

▲清理潭邊垃圾的同時，也清理了內心的雜念。 圖：日月潭國家風景區管理處／提供

遊程開始前除了有專人進行遊程重點說明及個人安全提醒外，日管處也加強宣導從事水上遊憩活動時的安全須知，呼籲遊客重視自身安全，切勿強行跨越管制區域，隨時注意自我身體情況，降低意外事故發生。日管處也出動工作人員，陪同參加者一同清理潭邊較大型的枯樹與廢棄物。大夥人在清理潭邊垃圾的同時，也清理了內心的雜念，清理成果也令人驚覺，原來過往旅遊過程中因為一時的方便，所製造的垃圾量是如此的龐大，對環境造成這麼大的負面影響。一整天的遊程下來，遊客們不但玩的有勁、吃的安心之外，也更能體驗「減廢」其實也可以很簡單。

▲遊客但玩的有勁，也更能體驗「減廢」其實也可以很簡單。 圖：日月潭國家風景區管理處／提供

日管處為鼓勵遊客減少一次性容器的使用，自今年暑假起導入循環杯借用系統及奉茶行動，目前向山、伊達邵遊客中心、水社綜合商場借問站及轄內13間店家等，皆已陸續加入循環杯免費借還行列，提供遊客使用一次性杯子的替代方案，在全台借還點串聯下，希望能有效降低一次性杯子的垃圾量，並誘發大眾在日常生活中開始重視永續，採購當季且在地食材、珍惜水資源、從源頭減量垃圾、尊重不同文化，外出旅遊時儘量搭乘大眾運輸、自備個人用品例如餐具、牙刷備品等，也希望大家能優先選擇像「親清日月潭 一日不耍廢小旅行」這樣的綠色旅遊商品。

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