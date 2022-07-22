【旅遊經 洪書瑱報導】

台灣人有多愛喝咖啡？根據國際咖啡組織（ICO）2020年的調查統計，台灣人一年就能喝掉超過28億杯咖啡！台灣咖啡產業的演進從超商精品咖啡興起、連鎖咖啡店霸主交替、到咖啡店林立，近年來更因為飲用咖啡人口年輕化，各種不同特色風格的咖啡廳如雨後春筍般一家接著一家開。

外觀

咖啡廳一隅

其中BUNA CAFÉ布納咖啡館於2015年在桃園藝文特區創立，致力於打造沈浸式藝術展示空間，讓顧客在品嚐精品咖啡之餘、疊加更多美好生活體驗。「BUNA」的命名源自衣索比亞語是「豆」的意思，也象徵著衣索比亞家庭至今仍維持以「咖啡」來凝聚家人、朋友情感的傳統社交方式，從炒焙、研磨到烹煮，長達三小時繁複的工序與滿滿儀式感，從第一杯Abol開始互訴祝福、第二杯Tona互話家常、到第三杯Beraka分享心中喜悅，正是BUNA CAFÉ布納咖啡館賴以傳承的熱情待客之道！店內也為各種咖啡愛好者提供「精品手工咖啡」與「冰釀冰滴咖啡」等多樣化選擇，其中「蜂蜜白柚特調咖啡」及「百香檸檬特調咖啡」富含熱帶水果香氣，以咖啡調和出酸甜平衡的絕妙滋味，特別適合炎炎夏日飲用。

BUNA CAFÉ布納咖啡藝文館，目前在全台灣共有七家分店，分別是桃園藝文館、桃園林口館、桃園中壢館、新北新莊館、台北內湖館、台北信義館以及最新的「中和公園館」，所到之處皆為社區注入一股鑑賞藝術與咖啡的人文氛圍。就連藝人許孟哲與趙孟姿溫馨的戶外婚禮，都特別選在布納咖啡台北內湖館舉行。

BUNA CAFÉ各分館空間都具有不同的風格及特色，唯一共通點就是空間都百坪起跳，而全新開幕的布納咖啡中和公園館在裝潢風格上結合了歐式的復古與摩登，過程不斷追求時尚美感。五大藝術元素的構成包含入口處的「鏤空雕刻門廊」、沙發區的「手繪立體花卉壁畫」、靠窗區的「蒙德里安格子畫窗」、花園區的「室內庭園雅座」及柱體咖啡冰滴機上的「鏤空雕刻教堂」，搭配每個區域多樣風格款式的桌椅與地板，即使每天到布納咖啡館都能選擇別樣的區域氛圍、像打開任意門般穿越沈浸於各種想像空間。如果想顧及個人隱私或商務會議，在中和公園館還提供具有投影設備的大空間私密包廂使用(4小時/低消1.2萬)。

BUNA CAFÉ布納咖啡館不只提供了舒適環境和最自豪的咖啡飲品，在餐點上可完全不馬虎，主打無國界料理，在餐點選項豐富多元，從早午餐、義大利麵、燉飯、披薩、排餐、到多款蛋糕。

推薦菜色，包括：雙人套餐系列-爐烤特選無骨牛小排海陸拼盤；派對拼盤系列- 主廚派對大拼盤、豪華龍蝦海鮮拼盤；義大利燉飯-西班牙海鮮烤飯、義大利麵- 濃蝦醬海鮮義大利麵佐炙烤龍蝦、布納風味燉鍋-維爾納札燉章魚蛤蠣與主廚料理-時蔬野菇炒牛肉、炙烤脆皮羅馬豬等。

派對拼盤系列 - 主廚派對大拼盤

主廚料理 -炙烤脆皮羅馬豬

義大利麵 - 濃蝦醬海鮮義大利麵佐炙烤龍蝦

主廚料理 - 時蔬野菇炒牛肉

義大利燉飯 - 西班牙海鮮烤飯

新北中和公園館

營業地址：新北市中和區中安街85號（國立台灣圖書館旁）營業電話：02 8231 7231營業時間：週一到週日09:00 – 22:00