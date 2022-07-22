針對林智堅「論文門」案，中華大學與台灣大學相繼成立論文審查委員會，稻江科技暨管理學院前助理教授、國民黨新北市議員參選人黃心華指出，中華大學董事長李妍慧一方面說中華大學一定會秉公處理，一方面卻又以民進黨發言人的身份在林智堅的臉書上留言加油，這樣的態度令人質疑，要求兩校必須要做到利益迴避。

國家政策研究基金會邀請黃心華與教文體育組陳學聖召集人進行對談，從高等教育品質管控的角度切入，探討部分政治學生與指導教授所建構的學術供應鏈問題。

陳學聖提到國民黨立委林奕華在臉書上公布科技部新竹科學園區管理局來函，針對要求科技部提供教授賀力行及林智堅欲使用科技部委託資料之申請書及科技部授權書。竹科管理局回覆，「經查本局未有賀力行教授等人，向本局申請使用委託資料之申請書及授權書」。已可以證明林智堅的論文涉及到侵權。

陳學聖並表示，有台大前教授向他暴料，查陳明通升等教授時的教授是誰，就可以發現，他們把持了台大的學術資源，徒子徒孫開枝散葉。

黃心華表示，林智堅的論文就是完整的複製、貼上。他認為不管是做工程或是從事學術研究，多多少少都有不同的目的，一定會因地制宜，寫論文也是一樣，會有原創的東西，就算抄也要合理的引述。

黃心華認為民眾重視政治人物人品、誠信的問題，是因為涉及到公共利益、民生福祉。他質疑一位涉嫌論文抄襲的政治人物，如何讓民眾相信能合理的使用預算。

黃心華最後提出可以去檢視林智堅論文附錄中的問卷，一般而言，研究報告的問卷必須有研究目的、研究教授、研究生名字等，但是林智堅論文的問卷沒有自己的名字，還出現了承辦人。最後建議，國內的論文和政府的研究報告應該以公開為原則，以及學生的畢業論文應該要進行原創性的比對。

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