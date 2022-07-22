晶圓代工大廠台積電(2330)股價近日震盪回升，續昨（21）日站回500元關卡後，今（22）日開高小漲0.8％至505元，市值重返13兆元關卡，隨後於平盤附近微幅震盪，截至11點持穩平盤之上，市值力拚站穩13兆元關卡。

台積電股價5日下探近20月低點後止跌回升，半個月來漲幅達近17％。三大法人近期買賣超調節互見，整體呈現偏多操作態勢，昨日大舉買超達6308張，本周迄今合計買超5058張，其中外資買超4715張、投信買超260張、自營商買超83張。

台積電預期2022年第三季合併營收將介於198～206億美元，在假設新台幣兌美元平均匯率29.7元狀況下，毛利率預計介於57.5～59.5％，營益率介於47～49％。以此推算，第三季合併營收估落於5880.6～6118.2億元，約季增10.1～14.5％，連9季改寫新高。

台積電預期，半導體產業庫存調整將持續至明年上半年，但屬於典型周期調整，今年美元計價營收成長由近30％調升至34～36％，明年稼動率維持健康水準、營收有信心維持成長，未來幾年美元計價營收的年複合成長率（CAGR）15～20％目標不變。

綜合多家外資觀點，認為台積電此次庫存調整狀況將類似2011及2015年，明年成長動能雖趨緩，但僅為放緩而非低迷，營運表現將優於整體產業，儘管近期股價波動，但長期展望完好無缺，均維持「買進」、「加碼」、「優於大盤」評等，目標價介於550～857元間。