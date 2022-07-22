日本2022年版防衛白皮書指出，兩岸的軍事平衡朝對中國有利的方向變化，差距有年年擴大的傾向。今後兩岸軍力的變化、美國對台軍售等情況值得關注。（圖/ 中央社）

日本政府內閣會議今天上午批准2022年版防衛白皮書，其中有關台灣局勢的記載頁數比去年版倍增。內容首度指出對台灣局勢相關動向，將與國際社會合作，抱持緊張感注視。

2022年版防衛白皮書的重點包括俄羅斯對烏克蘭的侵略對國際局勢造成的影響、美中競爭與台灣有關的局勢、科技發展對安全保障造成的影響、國家安全保障戰略等的擬定、加強防衛力、經濟安全保障等。

這份防衛白皮書新設章節分析俄羅斯侵略烏克蘭。內容指出，這情況難保不會對涵蓋亞洲在內的地區帶來誤以為可片面改變現狀的情況，是絕對不能被容許的。

有關台灣局勢，防衛白皮書內容寫道，美國川普政府上台以後對台灣的關注提升，現在的拜登政府將中國視為挑戰美國的繁榮、安全保障及民主價值觀的最大競爭對手，對有關台灣的問題等，美國與同盟國、夥伴國合作牽制中國的外交態度鮮明。

比如說，拜登政府上台以來，美日高峰會談、七大工業國集團（G7）峰會、美國與歐盟（EU）峰會等國際會議上多次言及「台灣海峽和平穩定的重要性」。拜登政府還呼籲支持台灣有意義的參加聯合國組織，推動台灣國際地位的提升。

防衛白皮書指出，美國根據台灣關係法對台灣軍售，2019年對台灣出售66架F-16V戰機等，這是美國時隔27年對台灣出售戰機。美國還對台灣出售長程空對地飛彈、地對艦飛彈等。2021年美國通過的2022年度國防授權法也明載將持續對台灣提供國防裝備。

此外，拜登政府上台後派艦艇通過台灣海峽的情況頻繁，2021年10月總統蔡英文對美媒表示有美軍以訓練為目的來到台灣。

防衛白皮書還言及，近年中國在台灣周邊的海空域加強著陸登陸、戰力投射訓練，且發言牽制台灣及國際社會的案例趨於明顯，兩岸軍事緊張升高的可能性難排除。

防衛白皮書寫道：「有關台灣，美中對立可能趨於明顯。台灣局勢的穩定，對我國（日本）的安全保障而言、對國際社會而言是很重要的，我國有必要更抱持緊張感關注。」

有關兩岸（台灣與中國）的軍事平衡，防衛白皮書指出，整體而言，朝對中國方面有利的方向變化，其差距有年年擴大的傾向。今後兩岸軍力的強化、美國的對台軍售、台灣自主開發國防主力裝備等情形值得關注。

此外，受到2022年2月俄羅斯侵略烏克蘭的影響，有人認為中國可能武力犯台。蔡總統先是指出烏克蘭與台灣情況不同，也下令對台海的軍事動向及「域外勢力」對台灣發動的「認知戰」要加強警戒。

防衛白皮書指出，中國在以東海為首的海空域，試圖以力片面改變現狀，同時擴大和活絡化軍事行動。中國對台灣加強施以各種壓力，以力量改變現狀的情形，不僅是印度太平洋，也是世界共通的課題。基於這樣的觀點，日本將與同盟國美國及友好國、國際社會合作，更抱持緊張感注視相關動向。

對中國軍力的分析，防衛白皮書指出，中國國防費具體內容不透明，持續增加國防費，以核武、彈道飛彈戰力等為主，中國軍力的質與量廣泛、急速地強化中。防衛白皮書言及，中國善用人工智能（AI）等尖端技術行「智能化」，企圖打造「世界一流的軍隊」。

防衛白皮書強調，中國已成安全保障上強烈憂慮的傾向近年進一步增強。此外，中國可能與對烏克蘭發動侵略的俄羅斯深化軍事合作，日本有必要注意。

防衛白皮書在有關俄羅斯侵略烏克蘭的新章節中，記載中俄強化軍事合作。內容指出，俄羅斯在侵略烏克蘭後，於今年5月，中俄轟炸機在日本周邊聯合飛行等，這對環繞日本的安全保障環境不僅帶來直接的影響，也對美國、歐洲帶來戰略上的影響。

防衛白皮書言及，日本政府為了因應安保環境的變化，預定於年底修訂有關外交及防衛政策的基本方針「國家安全保障戰略」等。防衛白皮書說明，在修訂之際，包含「反擊能力的持有」等也將做討論。除了要加強日本的防衛力，也要加強美日同盟、與共享普世價值的國家擴大合作。