在競爭對手特拉斯於保守黨員民調享有巨大領先優勢之際，英國保守黨黨魁候選人蘇納克試圖急起直追，他今天警告保守黨人，選擇特拉斯擔任首相，恐冒著下屆選舉輸給工黨的風險。

法新社報導，前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）過去8天在保守黨議員的5輪選舉中名列前茅，將和外交大臣特拉斯（Liz Truss）進入最終黨員決選，但現在要贏得勝選的機會不大。

蘇納克辭職以助推翻即將卸任的強生（Boris Johnson）後，包括一份新的「輿觀」（YouGov）民調在內的近期幾次黨員民調顯示，近2/3黨員偏好特拉斯，約40%的人說蘇納克「不能信任」。

由於蘇納克承諾收支平衡優先於減稅，他也面臨外界嚴厲的批評，他和特拉斯展開6週的競選活動時，試圖攻擊特拉斯更廣泛的全國大選看好度。

蘇納克告訴倫敦廣播電台（LBC Radio）：「如果你看看我們現有的所有民調證據…很明顯，在下輪選舉中，我是擊敗施凱爾（Keir Starmer）的最佳人選。」施凱爾是在野工黨黨魁。

蘇納克補充表示，「這是我們的黨員需要考量的事情」。他矢言要在2024年底前舉行的下屆大選取得勝利。

今天稍早，特拉斯再度抨擊蘇納克的稅收政策，而這個問題將繼續主導著長達數週的黨魁之爭。

隨著英國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後努力修復財政赤字，同時受到不斷上升的通貨膨脹的打擊，蘇納克監督了各種增稅措施。

特拉斯投書「每日郵報」（The Daily Mail），說英國「在賦稅政策上已經走錯方向，租稅負擔來到70年新高」，她並承諾要扭轉近來增稅的情形。

特拉斯也矢言要暫停對能源帳單徵收「綠色稅」（green levy），儘管各界普遍承認氣候變遷是造成本週破紀錄致命熱浪的原因。

她為自己提出、預計每年將減收至少300億英鎊（約新台幣1兆986億元）的減稅計畫辯護，宣稱這個計畫是「負擔得起的」。

這引來蘇納克的嘲笑，蘇納克聲稱這些計畫會讓創下40年新高的通膨率雪上加霜。

蘇納克對倫敦廣播電台說：「我強烈認為，如果政府繼續大舉借貸，只會讓情況更糟，也意味著我們現有的問題將持續更久。」

蘇納克和特拉斯預計25日將在電視上進行直播辯論，28日將在黨員面前進行12場辯論中的第一場。

約20萬名保守黨黨員從下個月初開始將能透過郵寄或線上方式投票，最終結果預計9月5日出爐。