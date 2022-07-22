國內疫情持續，加上極端高溫頻傳、明天又迎來大暑，因胸悶胸痛送醫者增加，感染科醫師表示，因近來許多常見疾病，包括新冠肺炎、熱衰竭與中暑、心肌梗塞等疾病均可能有胸悶胸痛的症狀，嚴重者甚至會路倒而緊急送醫，因患者無法說明症狀、病史，導致診斷與治療更為棘手。醫師呼籲民眾，值此酷夏來臨，若缺水可能會導致熱中暑、心肌梗塞，所以補水相當重要。

受太平洋高壓影響，各地炎熱，昨花蓮已飆攝氏40度高溫，北市社子地區也達38.6度，明天又將迎來大暑，極端高溫下，熱傷害人數遽增。新光醫院感染科主任黃建賢表示，感染科負責新冠肺炎病患，因新冠病患常有胸悶胸痛、呼吸喘、心跳加速等問題，所以急診室若遇到相關症狀的患者，常需會診感染科，「因心肺功能問題與新冠肺炎、中暑、心肌梗塞這3種疾病症狀相當類似，增加醫師快速診斷、治療的難度。」

黃建賢說明，近來熱浪襲來，氣溫攀升速度較往年快速，人體體溫調節系統若無法因應驟升的氣溫，易出現熱衰竭、中暑，年長體弱者的體溫中樞更來不及因應，使其大腦對缺水反應度差，較易脫水，導致血液濃稠，進而引發致命的心肌梗塞、中風，因此類症狀也含胸悶胸痛、心跳快速等，導致民眾易錯認疾病，而延誤治療。

他提醒，因疫情、高溫易致疾病錯認，民眾除了防疫，還要嚴加防熱傷害，隨時補充水分，若因體溫來不及調節、大腦中樞無法感知缺水、進而脫水，問題嚴重，在此酷夏之際，適時補水非常重要。