民進黨桃園市長參選人林智堅提出4個問題質問對手國民黨桃園市長參選人張善政，認為桃園市民不樂見負面選舉。（蔡明亘攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議持續延燒，今早他前往桃園市楊梅區奉天宮參拜祈福，受訪時質問對手國民黨桃園市長參選人張善政4大問題，認為一邊說要君子之爭，另一邊卻讓黨內同志抹黑，非桃園市民樂見。另針對國民黨立委林奕華曬出竹科管理局公文指控沒授權，林智堅說，若有竊取與洩密等證據歡迎提告。

面對藍營指控抄襲，林智堅今早受訪時先大嘆一口氣後表示，他很想請教張善政「起初說的君子之爭呢」、「負面選舉真的是你期待的嗎」、「這會成為你選桃園市長的主軸嗎」、「你會一直這樣選下去嗎」，認為張一邊說要君子之爭，另一邊卻讓黨內同志抹黑造謠，相信這不是桃園市民期待、樂見的。

林智堅重申，論文事件他第一時間就說明過，2間學校的指導教授也有提出聲明，論文皆在老師指導下，由他來完成，中華大學的論文是在2008年4月和老師聯名發表，同年6月完成口試、科管局7月才結案，時序非常清楚，很遺憾國民黨不斷藉此做文章。

對於林奕華貼出竹科管理局公文，指控林智堅根本沒申請授權，林智堅強調，該立委提出的疑慮已不是問號而是驚嘆號，例如竊取和洩密，他質疑「請問證據何在？」若有證據歡迎提告，若沒有，他的團隊會蒐集相關資料，未來會採取法律行動，提醒國民黨應提升選風，別再打負面選舉。