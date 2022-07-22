美國的裁員浪潮一波接著一波而來，7-Eleven發言人周四表示，在敲定組織結構後，該跨國連鎖便利商店集團已經在美國裁減約880位公司職員。

該連鎖便利商店的母公司是日本Seven & i Holdings。

發言人表示，美國7-Eleven裁減了在德州和俄亥俄州服務中心與現場支援部門的員工。

在7-11之前，已經有許多美國知名企業宣布裁員或人事凍結計畫，凸顯出該國通膨壓力不斷擴散所帶來的衝擊。

7-11表示，在以210億美元收購Speedway之後，我們的整合工作已經進行一年多，並已取得重大進展。與任何整合一樣，我們的做法也包括評估我們合併後的組織結構。

日本Seven & i Holdings在2020年宣布以210億美元收購美國第二大煉油廠Marathon Petroleum Corp的加油站事業Speedway。透過這筆交易，7-11在美國和加拿大的門市數量增加到14,000家左右。