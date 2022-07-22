前新竹市長林智堅中華大學碩士論文涉嫌抄襲竹科委託中華大學研究案期末報告，國民黨團上午出示竹科公文正式公文回函，證實林與其指導教授賀力行均未提出申請授權，證實已違反研究案委外契約涉嫌抄襲與侵犯著作權。

國民黨立委費鴻泰也指出，林智堅涉抄襲後號稱參與的竹科於2007年委託中華大學進行的以TCSI模式評估竹科園區民眾滿意度委辦研究案，標案開標到決標僅2天，而且還罕見的在年底招標，都非常啟人疑竇。

費鴻泰舉例，2005至2006年國科會委託中國生產力中心做科學工業園區廠商滿意度調查計畫，標案從開標到決標都約3周；2007年國科會在委託中國生產力中心做科學園區滿意度調查案，開標到決標其間也大致如此。

但中科管理局與科學園區管理局於2007年委託中華大學進行的中科園區顧客滿意度調查與以TCSI模式評估竹科園區民眾滿意度委辦研究案，開決標其間分別只有不到2周與2天，標案也從過往參考最有利標精神，改為限制性招標。

費鴻泰也質疑，要調閱2007年中科委外研究案，中科卻回覆稱資料已找不到、報廢了，但檔案法要求電子檔案要永久保留，所以科技部與中科不交出檔案就是瀆職違法，一定移送。

對於林智堅聲稱自己的論文早於竹科研究案，費鴻泰說，竹科委託中華大學的以TCSI模式評估竹科園區民眾滿意度委辦研究案，2008年6月15日就結案，林智堅碩士論文是6月26日才完成，時間序跟林所說顯然有出入。

此外，依據相關標案委外契約，費鴻泰表示，這些政府委外研究案的報告著作所有權都屬於政府，要引用要獲得同意，林智堅沒有申請就是瓢竊、侵權。

費鴻泰說，政治人物誠信最重要，沒誠信卻掌控公權力非常可怕，權力愈大對國家與百姓傷害愈大；林智堅講明白自己的論文抄襲爭議有那麼難？怕什麼？