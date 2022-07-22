精浚科技今（22）日發表自主研發的「精敏1號核酸分析儀」，並與世基生醫、台美檢驗完成MOU簽約儀式。該產品20分鐘即可完成PCR檢測，現正在醫學中心進行臨床試驗，預計8月中取得臨床數據後，第四季完成台灣EUA授權。

董事長廖國富表示，精浚整合自家超過十年以上的光學、電學、機械和生醫專業，100％自主研發可攜式PCR檢測儀「精敏1號核酸分析儀」。

總經理吳文濱強調，「精敏1號核酸分析儀」通過SGS檢驗、CE認證，20分鐘即可完成PCR檢測，且一次可以檢測4組試劑，串連256台儀器，同時檢驗1024人次，並上傳數據，產品可以單獨使用也可以多台連線使用，滿足各種使用情境。

生醫部鄭仲翔博士補充，該分析儀除了檢測新冠肺炎外，目前研發中疾病還有：猴痘、肝疾病、經濟動物和伴侶動物…等相關疾病，滿足各種疾病的檢測，達到居家檢測、精準醫療與去中心化的願景，也可以有效解放醫療量能。

廖國富表示，精敏1號核酸分析儀今年取得台灣EUA之後，隨即進行居家使用執照申請。該產品7月底即將進軍歐洲市場，下一步會以「鄉村包圍城市」的策略回銷台灣，加快新產品開發速度，創造最大的效益。