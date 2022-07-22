內政部營建署今天公布全台各縣市3177處公園兒童遊戲場設施，已完成1973處備查，平均完成備查比率為62％，其中完成備查比率達100％縣市為台東縣、金門縣；90％以上縣市，有新北市、台北市與台中市。另外，連江縣政府完成備查率掛0，基隆市4％、新竹縣7％。營建署表示，依規定相關縣市應盡速辦理檢驗與改善工作，並於明年1月24日前完成備查手續。

營建署指出，為守護兒童遊戲安全，並依據衛生福利部頒布「兒童遊戲場設施安全管理規範」第4點及第7點第2項規定，督促各直轄市、縣（市）政府（以下簡稱各縣市政府）及所屬管理機關（單位），針對2017年1月25日前已設置的設施，儘速辦理檢驗與改善等相關工作，並需於2023年1月24日前完成備查手續。

營建署統計，各縣市公園兒童遊戲場設施共3177處，截至7月15日止，已完成1973處備查，平均完成備查比率為62％。其中完成備查比率達100％縣市為台東縣、金門縣；90％以上縣市，有新北市、台北市與台中市。備查比率低於15％的縣市，包含連江縣、基隆市、新竹縣、雲林縣及嘉義市等，其中，連江縣備查率掛0。

針對未完成備查的縣市政府，營建署將採取3項措施，包括曾經檢驗不合格案場，請各縣市政府儘速確認改善方式，並完成檢驗。至於迄今仍未申請檢驗案場，請各縣市政府督促所屬管理機關(單位)儘速辦理，並提供相關協助。而施工中及規劃計畫中案場，請地方政府於完工後盡速安排檢驗。

營建署強調，公園兒童遊戲場設施在未備查前，原則禁止對外開放使用，並已於111年5月9日函請各縣市政府配合辦理。若地方政府對外開放使用，應嚴加管理及維修保養，以避免公共安全意外發生。