（左起）味全龍領隊丁仲緯、總教練葉君璋，對改善成果感到滿意。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市立棒球場開幕戰22日登場，味全龍將在新竹主場迎戰富邦悍將，總教練葉君璋、打擊教練張泰山率隊再度測試球場，對改善成果感到滿意。

味全龍現任打擊教練張泰山21日於現地訓練，對於球場改善感到「非常滿意」，他回想自己生涯第200轟，正是在新竹球場完成。他說，過去球員休息室淋浴間，只能找一條舊水管沖洗，這次再回來，感受到市府的用心，期待也帶給球迷全新觀感。

針對球場改進狀況，味全龍總教練葉君璋也說，「沒什麼太大問題、很滿意」，球場大致上已整理完畢，有些狀況仍需要時間維護保養，才會漸入佳境，盼球隊接下來運作順利，球員也都很健康。

前統一獅球員賴崇光、前兄弟象球員張民諺、大新竹棒球聯盟祕書長馬榮芳等人則參觀內野區、選手席、球員休息室、室內打擊場、VIP室等，也走進場內感受全新球場魅力。

針對外野牆顏色加深、溝蓋順平鋪設人工草皮、設置防護措施等，曾擔任外野手的張民諺也給予專業上的肯定。

新竹市立棒球場今晚迎接「重生之戰」，由新竹女中儀隊帶來精彩開場，蔡英文總統也親自到場開球；明日找來百萬網紅妞妞開球，特別邀請搖滾天團動力火車、金曲歌后阿爆賽後開唱；周日則安排親子開球、親子跑壘大賽、迷你棒球等體驗。

市府說明，今日首場賽事門票已售完，現場售票窗口將無販售一般門票，僅販售限量12張4樓暢飲席入場券，並提供補票、驗票諮詢等服務。

味全龍下半季在新竹球場共8場賽事，7月22日至24日迎戰富邦；8月16、17日面對兄弟；8月18日、9月3日迎戰統一；9月4日再戰兄弟。