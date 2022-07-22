韓星姜丹尼爾在選秀節目《PRODUCE 101》第2季中奪冠出道，成為男團Wanna One一員，且有「國民C位」之稱。限定團體解散後，他的人氣依舊居高不下，不僅以SOLO歌手身分繼續進行演藝活動，也挑戰演戲、主持等新領域，活躍於公眾眼前。姜丹尼爾去年擔任女子街舞競賽節目《Street Woman Fighter》主持人，表現受到外界肯定，今年再度接下男版《Street Man Fighter》主持棒，節目開播在即，卻因失言身陷性別歧視爭議，風波延燒多日，20日他也出面在IG發文道歉，坦承自身錯誤。

姜丹尼爾先前在網路平台上分享參與《Street Man Fighter》的錄影心得，他表示，節目是一群男孩子，參賽者也幾乎都是認識的人，因此感到很自在、很幸福，氣勢沒有被壓制住，更直言：「其實我原本覺得很可怕（指錄製女版《Street Woman Fighter》的時候）。」粉絲見狀立刻好心提醒必須注意言論，不該用「可怕」來形容， 沒想到卻遭姜丹尼爾反駁：「不是，我說『可怕』怎麼了？想像一下如果是女生站在60個男生面前朗誦，難道不覺得害怕嗎？」

姜丹尼爾進一步形容當時自己錄製節目的情況，「我那時候邊拿著手卡邊顫抖，她們是化妝、眼線都很濃的姐姐們，如果硬要扯上性別議題說些什麼，那我無話可說。」隨後便把粉絲拉黑，並寫道：「掰掰，慢走不送。」之後又留下「這種人去看脫口秀一定會很容易生氣」、「我們人生已經過得很辛苦了，活得輕鬆點」等文字，對話截圖流出後，迅速在韓網傳開，掀起熱烈討論。

儘管部分網友覺得姜丹尼爾只是單純表達自己的感想，但多數人依舊認為他的發言確實不妥，甚至可能引起性別對立。眼見爭議越演越烈，姜丹尼爾20日終於在IG上傳全黑貼文道歉，表示自己過度誇大了「緊張到發抖」的想法，因而造成不必要的誤會，對此深表歉意。另外，他也承認在可能助長性別對立衝突的情況下，明明必須要慎重對待，對於自己過於輕率的反應向粉絲致歉，「在這整個過程中，我似乎帶給一直關心我、擔心我的粉絲們傷害，我很抱歉。未來，我在言行上會更加謹慎。」