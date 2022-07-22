民進黨台北市長參選人陳時中近日展開馬拉松式參香行程，22日上午前往松山慈祐宮，三度遇上「0206期權受害自救會」成員陳國榮，被問到是否為國民黨參選人蔣萬安支持者時，陳先是否認，還強調這是政治話術，有人想轉移焦點，面對警方跟隨在側，他也強調自己和陳時中支持者一樣是市民，為何不能來現場。

陳國榮日前赴萬華龍山寺陳情時，因情緒激動被警方當場勸離架走，現場畫面流出後遭到外界圍剿，國民黨、民眾黨更嗆「以民為先」只是口號，國民黨台北市長參選人蔣萬安更斥陳先把「民眾拖旁邊」，不過陳時中僅稱，警察有維持秩序、治安的尺寸，市民若有意見會透過任何管道了解和幫助。

今早陳時中赴松山慈祐宮時，陳國榮再次抵達現場陳情，他先向現場媒體九十度鞠躬表達感謝，讓民眾冤屈得以曝在陽光下。他強調，台灣是個民主法治國家，公務人員行使公權力都有法規明文規定，對於7月20日龍山寺警察執法方式是否適當，社會自有公斷。 他重申，選擇權大屠殺金融詐騙事件就是金融犯罪，事實上期貨商以作假帳手法騙客戶錢，意圖養套殺、設局謀取財產，希望外界關注。

媒體追問，為什麼他不去找蔣萬安、是否曾支持前高雄市長韓國瑜、蔣萬安，他則說自己不同意，還說這些政治話術，企圖轉移焦點。一旁的民進黨台北市黨部主委張茂楠、陳時中競選團隊發言人立委莊瑞雄也將陳帶入廟內談話，陳則稱自己也是市民、可能會投陳時中，為何支持者都能來發聲，但自己卻不行。